Ftse Mib in timida ripresa, in leggero calo anche lo spread

Piazza affari apre la nuova settimana con un segno positivo che mancava da po' di tempo. Dopo la pesante perdita del 3,58% registrato venerdì scorso nel corso, l'indice azionario Ftse Mib guadagna l'1,5% a 22.264 punti.

Anche la corsa dello spread rallenta. Dopo il picco dei 174 punti base tre giorni fa, il differenziale tra titoli di stato italiani e Bund tedeschi, oggi, cala a 170 punti. Il differenziale di rendimento con i titoli tedeschi è passato in cinque sedute da 133 a 174 punti, e la cedola del decennale italiano resta superiore all'1% (1,08%), ai massimi da un mese.

Dopo il superamento del picco massimo del numero di infettati dal Coronavirus, la Cina torna a respirare con il mercato azionario che chiude la seduta di lunedì con il benchmark Shanghai Composite Index in crescita del 3,15%, a 2.970,93 punti. L'indice di Shenzhen ha chiuso in rialzo del 3,65% a 11.381,76 punti.

Segnali positivi anche dal Giappone dove le azioni alla Borsa di Tokyo hanno interrotto un trend negativo iniziato cinque anni fa. L'indice Nikkei dei 225 maggiori titoli ha guadagnato 201,12 punti, ovvero lo 0,95%, da venerdì per chiudere la giornata a 21.344,08. Il più ampio indice Topix, nel frattempo, ha chiuso in rialzo di 15,00 punti, ovvero lo 0,99 per cento, per finire a 1.525,87.