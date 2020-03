Unicredit, nuovi provvedimenti in favore dei residenti della zona rossa

Unicredit allarga il pacchetto di emergenza inaugurato la scorsa settimana in reazione alla comparsa Coronavirus sul territorio italiano. L'istituto annuncia l'azzeramento delle commissioni di prelievo su circuito Bancomat presso gli Atm non Unicredit presenti nei comuni delle zone rosse, a favore di titolari di carte di debito emesse dalla banca; la moratoria di 12 mesi sui canoni leasing per le imprese negli 11 comuni interessati e, previa valutazione sull'effettivo danno subito; sospensione di 6 mesi del pagamento dei canoni leasing in tutte le 7 regioni ad oggi colpite; il rafforzamento dei servizi di consulenza a distanza, che consentono ai clienti di non recarsi in una filiale fisica, mettendo a loro disposizione un team di consulenti a distanza raddoppiato.

"Stiamo intraprendendo azioni rapide e decisive per supportare i nostri clienti colpiti dalla situazione attuale", commenta Remo Taricani (in foto), coceo commercial banking Italy di Unicredit. "In particolare, abbiamo rafforzato i nostri servizi digitali, inclusa la possibilità di offrire consulenza da remoto, sia su prodotti di base che su quelli più evoluti come gli investimenti e i finanziamenti alle piccole imprese. Grazie alla firma digitale non è necessario che i clienti si rechino fisicamente in filiale".

Le nuove misure si aggiungono alle precedenti, predisposte lo scorso 24 febbraio per gli undici comuni focolaio (Vo' Euganeo, Codogno, Castiglione d'Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano): moratoria di 12 mesi sulle rate dei mutui ipotecari e chirografari per le imprese con sede legale/operativa nella zona colpita che abbiano subito danni e per tutti i clienti privati intestatari di mutui ipotecari e prestiti personali residenti nei Comuni interessati che siano stati danneggiati dall'evento.

