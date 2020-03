Consob annulla la presentazione della relazione Acf

L'emergenza sanitaria che il Coronavirus ha creato in alcune zone del Nord Italia sta facendo saltare programmi e calendari. Non si salva neanche l'autorità di vigilanza sui mercati e la Borsa. Consob, infatti, rinvia la presentazione della Relazione annuale dell'Acf, l'Arbitro per le Controversie Finanziarie, prevista per il prossimo 17 marzo. "Non appena possibile sarà comunicata la nuova data di tenuta dell'evento", spiega l'authority sul suo sito.

Annullato anche il convegno Consob-Esma-Bocconi "Securities markets: trends, risks and policies", in programma per il prossimo 12 marzo. Consob rinvia, in fine, anche il corso di formazione professionale per giornalisti "Informazione e abusi di mercato", in programma il prossimo 13 marzo.