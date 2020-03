Il Coronavirus sta minando la fiducia degli investitori

Per il team di Franklin Templeton dedicato all'azionario sono tre i fattori prodotti dall'infezione da Coronavirus su cui bisogna riflettere:

1. Lo scoppio del nuovo Coronavirus del 2019 in Cina, che si è diffuso in Asia e in altre parti del mondo, ha avuto un impatto negativo sul sentiment a breve termine. In Cina l’attività economica e i consumi a breve termine hanno subito un impatto significativo in quanto le persone limitano i loro movimenti come misura preventiva. Si prevedono ripercussioni pesantemente negative sulla crescita di breve periodo.

Settori come viaggi, tempo libero, vendite al dettaglio e alcuni sotto-segmenti dei consumi voluttuari stanno subendo un impatto diretto nel breve termine. Tuttavia, il governo potrebbe reagire con nuove misure di stimolo, come ulteriori tagli dei tassi, interventi per incoraggiare la spesa per le infrastrutture o per incrementare i consumi. Pur continuando monitorare la situazione, attualmente riteniamo che le prospettive di crescita a lungo termine per la Cina e le azioni cinesi rimangano invariate.

2. L’obiettivo di deficit di bilancio dell’India è stato innalzato al 3,8% del prodotto interno lordo per l’esercizio 2020 in considerazione delle minori entrate, ed è stato fissato al 3,5% per iil prossimo anno. Il mercato sperava fortemente in un’espansione del bilancio alla luce delle debolezze dell’economia indiana, ma nel FY20 l’elemento più caratterizzante del bilancio è la decisione del governo di mantenersi sulla strada del consolidamento fiscale senza stimoli significativi per l’economia (a parte qualche misura modesta per dare slancio al reddito e alle infrastrutture). Inoltre, siamo convinti che l’economia indiana e la crescita degli utili societari siano pronti per una ripresa graduale nei prossimi uno o due anni, sostenuta dalle politiche orientate alla crescita già intraprese.

3. Le small cap dei mercati emergenti hanno registrato rendimenti positivi nel 2019, tuttavia l’asset class è rimasta indietro rispetto alle large cap degli emergenti. Tra le ragioni principali di questa dispersione vi sono gli ampi differenziali di performance tra large cap e small cap in mercati come l’India e la Corea del Sud e il fatto che le small sono strutturalmente più esposte ai settori finanziario ed energetico, nonché ai colossi big tech.

Crediamo comunque che le caratteristiche strutturali delle SC dei ME rimangano intatte, ossia che le opportunità delle SC derivino dalle dinamiche economiche tipicamente locali e, in particolare, dai consumi. A nostro avviso, le interessanti valutazioni dell’asset class e il solido potenziale di utili supportano ulteriormente la tesi d’investimento per le SC.

Prospettive. L’ottimismo degli investitori dopo la sigla della “fase uno” dell’accordo fra Cina e Stati Uniti è stato offuscato dai timori per l’epidemia di coronavirus in Cina, che si è diffuso anche in altre parti del mondo.

A fine gennaio le azioni degli emergenti erano scese di oltre il 7% rispetto al picco di metà mese. L’epidemia in atto è sopraggiunta dopo un anno di solide performance azionarie (l’indice Msci Emerging Markets è salito del 19% nel 2019). Ciò suggerisce che potrebbero registrare ulteriori perdite, visto che l’incertezza resterà anche nelle prossime settimane e che i mercati continuano a consolidarsi dopo un periodo di forti performance.

La situazione rimane fluida e la diffusione del coronavirus ha generato incertezza sulle prospettive di crescita a breve termine. Stiamo monitorando attentamente l’impatto dell’epidemia nelle economie dei mercati emergenti e nei mercati azionari. Tuttavia, nella nostra attuale valutazione, i rischi di ribasso sono concentrati sul breve periodo, mentre le nostre prospettive di lungo periodo rimangono intatte.

La situazione macroeconomica nei mercati emergenti rimane robusta, con una previsione di crescita economica nel 2020 più che doppia rispetto a quella dei mercati sviluppati. Inoltre, il contesto politico è migliorato, con misure di sostegno fiscale, economico e monetario e una rinnovata attenzione alle riforme strutturali in molti mercati emergenti.

Riteniamo che i mercati emergenti rimangano attraenti e siano scambiati a forte sconto rispetto ai mercati sviluppati, mentre gli utili relativi sono ai massimi degli ultimi tre anni e si prevede una ripresa della crescita nel corso del 2020. Anche i mercati emergenti stanno dedicando un’attenzione crescente all’efficienza del capitale: il rapporto spese in conto capitale/vendite è diminuito rispetto ai mercati sviluppati, aiutando il rendimento del free cash flow dei mercati emergenti a superare quello dei mercati sviluppati.

Sviluppi e tendenze dominanti nei mercati emergenti. A gennaio i mercati azionari di tutto il mondo hanno ceduto terreno e la flessione ha investito l’azionario emergente in misura maggiore rispetto all’azionario dei mercati sviluppati. I ME hanno ceduto i guadagni iniziali, favoriti dall’intesa commerciale parziale siglata fra Stati Uniti e Cina, poiché la diffusione di un nuovo virus in Cina e in altri mercati ha offuscato le prospettive economiche globali. I prezzi del petrolio e dei metalli industriali sono diminuiti per i timori di una frenata della domanda. Le valute dei ME si sono complessivamente indebolite rispetto al dollaro statunitense. L’indice Msci Emerging Markets ha subito un calo del 4,7%, mentre l’indice Msci World ha ceduto lo 0,6%, entrambi in dollari statunitensi.