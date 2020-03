Il fondo sul clima di Jupiter è tra i migliori cinque al mondo

La strategia sul clima di Jupiter Am è tra i primi cinque fondi azionari globali di settore secondo Climetrics. Sostenuto dalla no-profit ambientale globale Cdp e da Iss Esg, Climetrics consente agli investitori di trovare fondi che investono nelle migliori aziende sui fronti del cambiamento climatico, della tutela delle risorse idriche e della deforestazione.

Il sistema di valutazione che ha portato alla selezione del Jupiter Global Ecology Growth si basa su tre livelli di analisi: i titoli investiti nel fondo, la sua policy d'investimento e la governance dell’asset manager in materia di questioni climatiche. I rating sono assegnati su una scala da 1 foglia (rating più basso) a 5 foglie (rating più alto). La metodologia completa è pubblica.

I premi sono assegnati in occasione dei Cdp Europe Awards presso il ministero dell'Europa e degli Affari Esteri di Parigi, sotto l'alto patronato del presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron. Il fondo di Jupiter ha uno dei cinque punteggi più alti nella categoria azionaria globale tra i fondi con rating a 5 foglie su Climetrics. Un rating a 5 foglie indica che, in media, le società presenti nel fondo sono più abili nel divulgare e gestire i problemi legati al clima, all'acqua e alla deforestazione rispetto a quelle dei fondi con rating più basso.

"Questo premio è la testimonianza del nostro approccio e della nostra storia nel settore degli investimenti sostenibili, che abbiamo contribuito a lanciare circa trent'anni fa", commenta Charlie Thomas (in foto), head of strategy, environmental and sustainability dell'asset manager.

Nico Fettes, responsabile di Climetrics presso il CDP, ha commentato: "Congratulazioni ai primi cinque fondi azionari globali premiati nei Climetrics Fund Awards di quest'anno. Questi premi riconoscono i fondi che hanno ottenuto i risultati migliori in termini di gestione dei principali rischi e metriche legate al clima. Il settore della gestione dei fondi può essere una leva importante per motivare le aziende di tutto il mondo a migliorare il modo in cui gestiscono i rischi e le opportunità ambientali. Climetrics fornisce la trasparenza necessaria per trasferire capitali in fondi climaticamente resilienti e dare agli investitori una maggiore fiducia nei loro investimenti".