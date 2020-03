IWBank cresce in Toscana

IWBank ingaggia tre professionisti di lunga esperienza destinati ai servizi di consulenza per clienti di fascia alta. Fanno infatti il loro ingresso nella banca guidata dal direttore generale Dario Di Muro, Stefano Giacomelli, Giuseppe Albanese e Vincenzo Bongiovanni. I cf opereranno nell’area toscana, regione particolarmente significativa per i piani di sviluppo della banca del gruppo Ubi Banca.

I tre consulenti, che risponderanno all’area manager Angelo Russo, provengono da istituti di lunga tradizione. Stefano Giacomelli, proveniente da Unica Sim, opererà a Prato; a Pisa svolgerà invece la sua attività Giuseppe Albanese, proveniente da Intesa San Paolo, realtà in cui ha maturato un’esperienza ventennale in ambito Private; infine, da Sol&Fin Sim arriva Vincenzo Bongiovanni, che presidierà l’area di Firenze.

“Questi reclutamenti di alto profilo rivestono un importante ruolo strategico per l’espansione della Rete nella regione Toscana, anche alla luce del già significativo presidio della Capogruppo UBI Banca in quest’area”, commenta Stefano Lenti, responsabile dell'area consulenti finanziari e wealth manager. Nel 2019 IWBank ha registrato in Toscana 7 nuovi ingressi, ai quali, nei primi giorni del 2020, ha fatto seguito il reclutamento di professionisti come Rosauro Solazzi, proveniente da Credit Agricole-Cariparma e adesso già operativo a Firenze.

leggi anche | Bonacina e Fontana entrano nella rete di consulenti di IWBank