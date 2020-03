Obiettivo di governi e Banche Centrali: tamponare la crisi di mercato

Prezzi delle azioni europee in crescita e aumento degli scambi sulle azioni statunitensi. Sono questi i due fenomeni che si stanno affacciando sul mercato globale, mentre governi e banche centrali si attrezzano con interventi su economia reale politica monetaria.

A inizio di questa settimana l'aumento dei futures sull'indice S&P 500 ha superato i livelli di dicembre 2018

A far paura è in particolare il rischio di un sellout fuori controllo. Timore che spaventa tutti, compreso un gigante del mondo degli investimenti come Warren Buffett, che pochi giorni fa ha invitato i colleghi investor a non toccare i propri pacchetti azionari sull'onda dell'emotività creata dalla diffusione del Covid-19.

La Federal Reserve di Jerome Powel ha già annunciato un nuovo taglio ai tassi di interesse, che per Goldman Sachs potrebbe essere dello 0,5%. Provvedimento che, martedì scorso, ha anche ricevuto il placet di Donald Trump. Nel frattempo i bond di stato americani restano stabili.

Come la Fed, anche la Bank of England ha annunciato misure a sostegno dell'economia. La stessa intenzione l'hanno espressa le banche centrali Giapponese e Australiana.

I ministri delle Finanze del G-7 oggi terranno una video conferenza per confrontarsi sui provvedimenti da prendere. La riunione non si concluderà con l'annuncio degli interventi monetari e fiscali comunque all'orizzonte. Questa comunicazione ha contribuito alla chiusura in positivo dei mercati asiatici: migliorano lo yen, l'oro e le azioni.

Bloomberg nota stamattina come a inizio di questa settimana l'aumento dei futures sull'indice S&P 500 abbia superato il livello di dicembre 2018, anno di profonda crisi per tutti gli asset. Stesso discorso per l'indice Stoxx Europe 600 che oggi ha toccato il +3%, grazie ad una ripresa della maggior parte dei settori.

Antonio Amendola e Giacomo Tilotta, gestori sul mercato italiano di AcomeA Sgr, scrivevano giovedì scorso: "La nostra borsa e quelle europee vengono da performance stellari nel 2019. Performance che però hanno favorito alcuni settori (utilities e staples sui beni di consumo) a scapito di altri più legati al ciclo (come industriali e banche)". Una vera e propria "polarizzazione nei titoli e settori proxy bond" che "ha alimentato una falsa illusione difensivista". Illusione che rischia di infrangersi contro il muro alzato dal Covid-19 tra persone e merci.

Il contesto è critico. Stando all'ultima analisi dell'Ocse, si va incontro ad un rallentamento della crescita simile a quello registrato dieci anni fa. Una previsione che richiama le parole usate ieri da Neil Robson, responsabile azioni globali di Columbia Threadneedle Investments: "Potremmo assistere a un'altra recessione industriale imputabile al Coronavirus". Robson parla anche di una interruzione parziale nelle catene di approvvigionamento già in atto.