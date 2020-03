Piazza Affari, l'Ftse Mib recupera 1,5 punti

Secondo giorno positivo per Piazza Affari. In apertura l'indice azionario Ftse Mib registra +1,5% a 21.982,22 punti base. Anche le altre piazze europee del Vecchio Continente aprono con il segno positivo: il Dax di Francoforte segna +1,30%; Parigi, +1,47%; Londra ha aperto gli scambi a +1,44%. Colpo d'ala anche a Wall Street, dove il Dow Jones, dopo le pesanti perdite dei giorni corsi, guadagna il 5,09%; anche il Nasdaq chiude gli scambi con +4,49%.

In Asia le azioni di Hong Kong hanno chiuso in rialzo di 6,86 punti, pari allo 0,03 per cento, a 26.284,82 punti martedì. Il valore degli scambi è stato pari a 116,49 miliardi di dollari di Hong Kong, pari a 14,97 miliardi di dollari americani.

Anche le Borse cinesi hanno chiuso in rialzo martedì, con il benchmark Shanghai Composite Index in positivo dello 0,74%, a 2.992,90 punti. L'indice di Shenzhen ha chiuso in rialzo dello 0,90 per cento a 11.484,21 punti.

Male le azioni della Borsa di Tokyo che chiudono in ribasso il martedì: l'indice Nikkei dei maggiori 225 titoli ha aperto la giornata a -261,35 punti, ovvero l'1,22 per cento, e ha chiuso a 21.082,73. L'indice Topix scende di 20,75 punti (1,36%), e chiude a 1.505,12.

leggi anche | Obiettivo di governi e Banche Centrali: tamponare la crisi di mercato