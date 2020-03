Widiba amplia la rete dei consulenti finanziari in Lombardia

Widiba rafforza la rete in Lombardia con l'ingresso di un nuovo professionista. La squadra dell’area manager Roberto di Mario si arricchisce di un consulente finanziario di ampia esperienza, Marco Medicati (in foto), che sarà operativo presso l’ufficio di Monza.

Menicatti, 56 anni, milanese, laureato in economia e commercio presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e iscritto all'albo dei consulenti finanziari, vanta 20 anni di esperienza nel settore bancario presso importanti realtà, come Credem e IW Bank, che lascia per entrare in Widiba.