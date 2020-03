L'arma spuntata dei pandemic bond

Alla fine la Federal Reserve ha deciso per un nuovo taglio ai tassi di interesse. Come preventivato da alcuni analisti, il provvedimento sarà pari a mezzo punto percentuale. Il più sostanzioso dal lontano 2008, (anno dell'ultima crisi del ciclo del credito) che dovrebbe servire a fronteggiare la crisi di liquidità che potrebbe affacciarsi a causa dell'epidemia di Covid-19, il virus polmonare ormai sbarcato anche negli Usa.

Parallelamente il mercato si muove alla ricerca di misure che possano mettere al sicuro il sistema dai potenziali shock che un'emergenza sanitaria globale potrebbe produrre. Tra questi ci sono i così detti pandemic bond. Ne scriveva qualche giorno fa FIRSTonline. notando la loro scarsa efficacia a causa dei rigidi meccanismi che ne permettono il funzionamento.

"Lo strumento, istituito nel 2017 dalla Banca mondiale in seguito all’epidemia di Ebola che aveva provocato nel solo continente africano 11.000 morti", è sottoscritto "da grandi investitori internazionali (Bloomberg cita fra questi Amundi, Invesco o Baillie Gifford), per sostenere i Paesi colpiti in caso di gravi emergenze sanitarie, come quella che sta colpendo oggi la Cina ma anche in parte l’Europa". Un esempio è il pandemic bond da 320 milioni di dollari, emesso dalla Banca mondiale tre anni fa.

"Tuttavia questi titoli, che funzionano con lo stesso meccanismo delle assicurazioni contro le catastrofi naturali ed hanno rendimenti elevati (fino al 14%), non stanno facendo il loro lavoro", scrive il quotidiano online, "per motivi che derivano dai parametri stabiliti per far scattare il pagamento: se i morti sono troppo pochi, come avvenne nel caso della seconda epidemia di Ebola nel 2018 (quando pure le vittime furono oltre 2.000, ma solo in un Paese che era il Congo), il bond non viene nemmeno liquidato".

Le condizioni necessarie perché un pandemic bond dia i suoi effetti è che ci sia un minimo di "250 decessi nel Paese di origine dell’epidemia e almeno 20 defunti in un secondo Paese. Ad oggi, come era stato per l’Ebola in Africa, non sono soddisfatti questi requisiti".