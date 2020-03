Il team di State Street GA si allarga

State Street Global Advisors ha nominato Kim Hochfeld ad amministratore delegato senior e capo globale del business sui flussi di cassa dei clienti all'interno del global institutional group diretto daBarry F.X. Smith.



Hochfeld, professionista con oltre 25 anni di esperienza, entrerà a far parte dell'azienda nel primo trimestre 2020, è stata di recente in Morgan Stanley Investment Management, dove è stata ad e capo della liquidity distribution per Emea e Asia.



Nel suo nuovo ruolo, Hochfeld sarà responsabile di tutte le attività rivolte ai clienti, tra cui vendite, strategia, operazioni e oltre alla gestione dei flussi di cassa dei clienti della società servizi per conto della base clienti della società in America, Emea e Asia Pacifico.

Il manager condurrà un team di vendita globale e interregionale per commercializzare e far crescere i prodotti e le soluzioni di gestione della liquidità dei clienti istituzionali globali di State Street Ga, verso i dipartimenti di tesoreria aziendale, gli intermediari finanziari, oltre che verso altri investitori.