Sara Assicurazioni affida a Prelios Agency la gestione di un edificio

Prelios Agency (gruppo Prelios) ha ricevuto mandato in esclusiva da Sara Assicurazioni per la commercializzazione di un asset immobiliare situato a Roma di proprietà della compagnia assicurativa.

Il complesso, situato in zona semi-centrale (Salario/Trieste), è di recente costruzione e si sviluppa su cinque livelli per complessivi 3.000 metri quadri a uso residenziale. Gli appartamenti, tutti in classe energetica A2, sono rifiniti con materiali di pregio, vantano gradevoli spazi esterni, posti auto di pertinenza e sono dotati di sistemi di domotica all’avanguardia.

“L’acquisizione di questo mandato non solo rappresenta l’inizio di una proficua collaborazione tra Prelios Agency e un importante cliente istituzionale come Sara Assicurazioni, ma evidenzia soprattutto il vigoroso consolidamento nell’attività di advisory immobiliare della nostra struttura nella Capitale”, commenta Gian Claudio Casella (in foto), director residential della società.