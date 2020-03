Aridian vende i suoi uffici di Monaco a Union Investment e Hansainvest

Aridian vende il complesso di uffici Konrad a una joint venture composta al 50% da Union Investment e Hansainvest. La transazione avviene circa tre anni dopo l’acquisizione del complesso di uffici di Wappenhalle a Monaco-Riem come primo investimento immobiliare nel mercato tedesco da parte del team di Ardian Real Estate. Durante la fase di investimento, Ardian e il suo team immobiliare hanno portato a termine misure di riqualificazione. Le parti non hanno comunicato l'entità economica dell vendita.

Il complesso immobiliare, rinominato Konrad nel settembre 2017 (anno dell'acquisizione da parte di Ardian), comprende circa 34.000 metri quadri di spazi per uffici, ed è costituito dalla Wappenhalle (“Coat of Arms Hall”), un edificio storico originariamente costruito nel 1939, e da altri nove edifici collegati da strutture in vetro e situati intorno a un giardino a corte.

Nel 2019 è stato raggiunto un tasso di occupazione del 100% da parte di 30 inquilini con contratti di locazione a lungo termine. Più di recente, nel settembre 2019 è stata creata una moderna sala da pranzo nella proprietà, gestita da Leonardi. La Wappenhalle è ancora oggi utilizzata come sede di alto standing per serate di gala, fiere ed esposizioni, nonché per conferenze.

leggi anche | Ardian acquista un immobile a Milano da Generali Real Estate