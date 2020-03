Azimut, l'utile netto vola

Azimut chiude il 2019 con un patrimonio complessivo a quota 59.1 miliardi (+18% rispetto ai 50 miliardi a quanto preventivato nel piano 2015-2019). L'utile netto si assesta a 370 milioni (+23% rispetto ai 300 milioni a quanto stabilito nel piano). Si tratta del migliore risultato dalla fondazione del gruppo.

La raccolta netta media annua è stata di 5,8 miliardi (+123% rispetto ai 2,5 miliardi al piano 2015-2019), mentre il dividendo medio annuo è pari all'84% di payout, per 1,4 euro per azione (+12% rispetto alla parte alta della forchetta indicata a piano).

Il gruppo guidato da Pietro Giuliani conferma l'obiettivo dei 300 milioni di euro di utile netto per il 2020 con una proposta di dividendo per l’esercizio 2019 di 1,00 per azione, a cui si aggiungono 0,5 euro per azione già pagati lo scorso anno.

Bene anche la raccolta di febbraio che permette ad Azimut di portare a casa 362 milioni. Il dato netto raggiunge quindi i la 934 milioni. Il totale delle masse comprensive del risparmio amministrato si attesta a fine febbraio a 58,2 miliardi, di cui 45,1 miliardi fanno riferimento alle masse gestite.

Nel mese di febbraio sono stati lanciati due nuovi comparti del fondo lussemburghese multi comparto AZ Fund 1, AZ Equity – Long Term Equity Opportunities e AZ Bond – Long Term Credit Opportunities, due soluzioni specifiche su azionario e obbligazionario.

Más Fondos, operatore messicano del gruppo, è stato il primo asset manager del Messico a quotare i proprio fondi sulla nuova borsa locale, la Bolsa Institucional de Valores (BIVA). Questa quotazione porterà maggiore visibilità ai prodotti Más Fondos promuovendo la trasparenza verso i propri clienti.