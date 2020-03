Dipendente Unicredit positiva al Covid-19 a Piacenza

Salgono a due i casi di Covid-19 tra i dipendenti di Unicredit. Dopo il caso di una settimana fa nella sede di piazza Gaile Aumenti a Milano, oggi arriva la notizia di una dipendente del Business Center di Largo Cesare Battisti a Piacenza risultata positiva al Coronavirus. "Ne siamo stati informati ieri", spiega la banca in una nota stampa. "Siamo in costante contatto con la dipendente interessata, per assicurarci che ottenga tutto il supporto possibile e le auguriamo una pronta guarigione".

La sede in cui la donna lavora è stata chiusa domenica scorsa per i lavori di disinfezione. Stesse precauzioni sono state prese per la sede di Piazza dei Cavalli "che rimarrà chiusa fino a nuovo avviso". Unicredit ha contattato tutti i dipendenti che potrebbero essere stati in stretto e recente contatto con la collega positiva al virus, consigliando loro di mettersi in quarantena per 14 giorni e di seguire le istruzioni delle autorità sanitarie.

I clienti che hanno visitato la filiale di recente saranno contattati individualmente. Unicredit avvisa di aver attivato protocolli di salute e sicurezza e di stare monitorando la situazione nelle regioni interessate; incoraggia tutti i dipendenti a fare affidamento su soluzioni di lavoro alternative concordate, come il lavoro a distanza da casa; i dipendenti che sono stati nelle aree interessate dal virus nelle ultime due settimane dovranno lavorare in remoto, "se possibile".

Se non possibile usufruiranno dei permessi di congedo retribuito e non accederanno al luogo di lavoro abituale. Inoltre, il 22 febbraio scorso, Unicredit ha istituito un divieto sui viaggi nazionali e internazionali non essenziali a livello di gruppo. Ciò si è aggiunto al divieto di viaggi di lavoro precedentemente attuato verso, da e all'interno dei Paesi asiatici e da e verso le aree colpite nel Nord Italia.