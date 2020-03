Finecobank, raccolta a quota 771 milioni

Nel mese di febbraio la raccolta netta di Finecobank sono stati pari 771 milioni di euro. L’asset mix conferma il processo di conversione della clientela verso il risparmio gestito: la componente gestita, pari a 340 milioni, mostra una crescita del 64% rispetto a 207 milioni di febbraio 2019. La componente amministrata registra 24 milioni, mentre la raccolta diretta è pari a 407 milioni.

Il brokerage della società, guidata dall'ad Alessandro Foti, ha registrato a febbraio il nuovo record storico sia in termini di ordini che di volumi. I ricavi dei primi due mesi del 2020 sono saliti a circa 33 milioni, in crescita del 70% da 19,5 milioni dello stesso periodo del 2019.

Guided products, raccolta più che raddoppiata da inizio anno. La raccolta di febbraio in “Guided products & services” con 432 milioni mostra una crescita dell’87% a/a (231 milioni), portando il totale da inizio anno a 701 milioni a fronte dei 314 milioni dello stesso periodo di un anno fa (+123%). L’incidenza rispetto al totale AuM è salita al 72% rispetto al 67% di febbraio 2019.

FAM, raccolta retail a € 254 milioni, AuM a 14,1 miliardi. A sostenere la componente gestita ha contribuito anche in questo mese il risultato di Fineco Asset Management, che a febbraio ha raggiunto 254 milioni di raccolta retail con un forte interesse della clientela. Al 29 febbraio 2020 FAM gestiva masse per 14,1 miliardi: 8,7 miliardi nella componente retail (+40% a/a) e 5,4 miliardi in quella istituzionale (+18% a/a).

Patrimonio totale a 81,4 miliardi. Il patrimonio totale si è attestato a 81,4 miliardi, con una crescita del 12% rispetto a febbraio 2019 e sostanzialmente stabile rispetto al 31 dicembre scorso.

Oltre 15.700 nuovi clienti da inizio anno. Nel mese di febbraio sono stati acquisiti 7.674 nuovi clienti, portando il numero dei clienti totali al 29 febbraio 2020 a 1.363.110, in crescita del 5,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.