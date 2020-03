In questa fase, le liquidazioni di posizioni non devono sorprenderci

"Stiamo assistendo a movimenti straordinari che suggeriscono un clima di paura sui mercati finanziari. Lo shock economico in corso spingerà le Banche Centrali ad adottare ulteriori azioni, anche se non necessariamente sotto forma di tagli ai tassi d’interesse". L'analisi di Paul Brain, gestore del Bny Mellon Global Dynamic Bond Fund e head of fixed income di Newton Im.

Gli asset più esposti ai rischi, come le azioni e il credito, hanno sinora tenuto un andamento migliore di quanto non suggerisca invece il ribasso dei rendimenti dei titoli del Tesoro Usa. Alcune di queste aree che sinora avevano retto bene al colpo stanno ora registrando ribassi, e ciò contribuisce ad aumentare la domanda di investimenti rifugio come le obbligazioni governative statunitensi.

Un’osservazione ulteriore è che i mercati potrebbero diventare meno liquidi (soprattutto nella giornata odierna di venerdì), un fattore che può amplificare i movimenti dei prezzi.

Poiché molti investitori sono stati colti di sorpresa dagli effetti economici del virus, è probabile che sia in atto una fase di liquidazione di molte posizioni che non sono più appropriate nello scenario attuale. Potremmo assistere a ulteriori ricadute negative per le aziende (e forse per i governi) perché la diminuzione dei flussi di cassa potrebbe causare problemi di liquidità che a loro volta si rifletterebbero sul rimborso dei debiti.