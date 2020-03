Unicredit e Esselunga rafforzano le agevolazioni ai fornitori

I dati aggiornati al 2018 parlano di 23.560 lavoratori e lavoratrici in Italia impiegati tra le casse, gli scaffali e gli uffici di Esselunga. La catena di supermercati rappresenta una fetta importante del comparto della grande distribuzione italiana, tra i settori dell'agroalimentare che risentiranno molto dei limiti alla mobilità di persone e merci, imposti dall'epidemia da Coronavirus in corso.

Proprio per tutelare il settore, Unicredit e il gruppo distriutivo hanno deciso di potenziare l'accordo che agevola i pagamenti a favore dei fornitori del gruppo, anche allo scopo di alleviarne la tensione finanziaria. Lo comunica l'istituto bancario in una nota ripresa da Adnkronos".

Per tutti i collaboratori dei negozi Esselunga, sovraccaricati di lavoro in queste settimane per garantire i servizi alla clientela (sia nei negozi che nella preparazione delle spese online) è stato programmato un intervento straordinario di welfare del valore di 150 euro a persona. Il gruppo della gdo ha annunciato anche una donazione di 2,5 milioni di euro destinata a ospedali e soggetti pubblici, impegnati nella emergenza sanitaria. Inoltre è stata lanciata una raccolta fondi che chiede ai consumatori iscritti al programma fedeltà della catena donazioni da 5 euro, sempre destinate ad ospedali.

L'accordo è in corso già da qualche anno e prevede per i fornitori di disporre delle somme loro dovute prima dei termini di pagamento contrattuali, e di semplificare la contabilità incassi/pagamenti per tutti gli attori coinvolti attraverso una piattaforma informatica dedicata. In base a questo piano di agevolazioni le imprese fornitrici del gruppo hanno ricevuto fino ad oggi, da Unicredit Factoring, 530 milioni di euro di affidamenti dedicati alle anticipazioni di pagamento dei crediti commerciali.