Alfonsino Mei: Enasarco devolva 1 milione agli ospedali

"L'emergenza nazionale legata alla rapida diffusione del Covid-19 esige una immediata presa di responsabilità da parte di tutti, non in ultimo di chi dispone di risorse: per questo chiediamo alla Fondazione Enasarco di donare immediatamente 1 milione di euro per l'acquisto di materiale medico-sanitario in favore di quelle strutture che ne sono carenti", lo dice Alfonsino Mei, il manager IW Bank (Ubi Banca) e membro del cda dell’Ente di previdenza dei consulenti finaziari e agenti di commercio.

"L'emergenza Coronavirus sta ponendo con forza problematiche fino ad ora sconosciute a tutti", prosegue Mei, "la necessità a ogni livello di intervenire, responsabilmente, sia come individui che come soggetti politici, è evidente e inderogabile. Credo che sie necessario che l'Ente contribuisca allo sforzo di tutto il Paese deliberando una donazione da 1 milione di euro per fornire le strutture sanitarie meno attrezzate, che le istituzioni stesse ci indicheranno, del materiale che loro riterranno più utile ai bisogni di personale medico e pazienti". Alfonsino Mei, invita "le altre Casse Previdenziali associate in Adepp a intraprendere la nostra stessa iniziativa".