Bankitalia e Mef a lavoro su moratoria e garanzia pubblica

Adnkronos informa di una collaborazione in corso tra Bankitalia "e il Mef per la definizione di misure di sostegno alle imprese interessate dagli effetti economici dell'epidemia". E' quanto riferiscono fonti di Palazzo Koch nel sottolineare che "moratoria e garanzia pubblica sono due temi importanti di questa azione, che dovrebbe trovare sbocco nel dl in corso di definizione".

leggi anche | La Bce verso nuovi Tlro e una riduzione del tasso sui depositi