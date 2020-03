D'Agostino che salto: lascia la Consob per Bird & Bird

Bird & Bird ha nominato Giuseppe D'Agostino co-head dell'international finance & financial regulation practice. Il manager (in foto) è stato un alto dirigente di Consob, l'Autorità italiana di vigilanza dei mercati finanziari, dove ha percorso l'intero ciclo professionale fino a ricoprire la carica di vice direttore generale da ottobre 2011 a settembre 2019. D'Agostino vanta competenze in materia di regolamentazione applicata al settore bancario e ai servizi finanziari ed è riconosciuto dal mercato come esperto di asset management, servizi di investimento, banking e fintech.

Il nuovo co-head lavorerà allo sviluppo internazionale della practice dedicata alla regolamentazione dei servizi bancari e finanziari, con un focus sul fintech. Si affianca a Joss Hargrave e Michael Juenemann, co-head della practice, garantendo un equilibrio ottimale per distribuzione geografica, competenze ed expertise.

Nel corso della sua carriera professionale, Giuseppe D'Agostino è stato anche membro permanente del "Joint committee sub-committee on consumer protection and financial innovation", istituito dalle Autorità di vigilanza europee, e dello "Standing Committee on Financial Innovation", istituito dall'Autorità europea di vigilanza sui mercati degli strumenti finanziari.

"La pluriennale esperienza che D'Agostino ha maturato presso la Consob e le sue eccellenti conoscenze specialistiche rappresentano un'enorme risorsa per il nostro gruppo internazionale", commenta David Kerr, ceo di Bird & Bird. "Giuseppe porta nuove capacità e competenze tecniche di elevato valore. Si occuperà dell'ulteriore sviluppo delle nostre attività di rilievo sul fintech"."Il mio background", dice D'Agostino "mi consente di essere parte di una squadra impegnata a supportare le aziende-clienti che intendono sviluppare servizi finanziari basati su tecnologie d'avanguardia".