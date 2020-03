BlueBay nomina un portfolio manager per il credito corporate emergente

L'asset manager BlueBay rafforza il team dedicato al credito corporate illiquido dei mercati emergenti con l'ingaggio di una nuovo professionista: Illya Zyskind, che va a coprire il ruolo di portfolio manager.

Zyskind (in foto), basato a Londra, riporterà a Polina Kurdyavko, responsaible del segmento, e collaborerà con Mihai Florian, di recente assunto nel ruolo di senior portfolio manager, per sviluppare ulteriormente le capability di BlueBay nel credito illiquido delle società nei paesi emergenti, tramite opportunità di co-investimento e nuove strategie di investimento in forma chiusa.

In un momento in cui la domanda per i prestiti rimane elevata e le banche stanno riducendo l’esposizione al rischio a causa dei vincoli normativi e di capitale, il team cui entra Zyskind si sta concentrando sugli investimenti nel credito illiquido dei paesi emergenti, dove il mercato rimane relativamente meno sofisticato e ancora poco esplorato dagli investitori.

Prima di entrare in BlueBay, Zyskind faceva parte del team Em cedit and special situations di Bank of America Merrill Lynch e prima ancora della divisione Energy and Power Investment Banking della stessa società. In precedenza, ha lavorato presso Bnp Paribas Group e Kbc Group come analista obbligazionario. Zyskind ha conseguito un master in Business Administration alla University of Chicago Booth School of Business e un Master in Finance alla Kiev Taras Shevchenko National University, dove ha conseguito anche la laurea in International Economic Relations.

