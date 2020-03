Enasarco, a chi conviene il tentativo di rinviare il voto

Gli appassionati di calcio sanno bene che significa “buttare la palla in tribuna”. Ed evidentemente Gianroberto Costa, presidente di Enasarco, dev’essere un supertifoso. Già, perché l’alto dirigente di Confcommercio paracadutato da Carlo Sangalli, tre anni e mezzo fa, a guidare la Cassa previdenziale privata che amministra il risparmio previdenziale di 230 mila agenti di commercio e consulenti finanziari, sta dimostrando di voler mandare in tribuna la palla, per lui scottante, delle imminenti elezioni convocate per il rinnovo dei vertici. Quale palla? Quella delle imminenti elezioni per il rinnovo dei vertici, un consiglio generale che mediante il voto elettronico verrà scelto dalla base degli iscritti a sostituire quello uscente. Ma la cosa è tutt’altro che pacifica, a dispetto di quanto sembrerebbe dover essere.

Perché mai?

In sostanza, perché la Confcommercio e i suoi alleati non si rassegnano a perdere il potere che hanno sempre usato e abusato negli anni dello spadroneggiamento in Enasarco.

Superficialmente, il ragionamento è più sfumatom e richiede un flash-back. Nel 2016, dopo quarant’anni di gestione lobbistico-familistica, senza elezioni né consultazioni di corta con la base degli iscritti, Enasarco si è trovata per la prima volta nella sua vita faccia-a-faccia con la democrazia. Apriti cielo: ma a volte capita. E democrazia è stata. Per la prima volta gli iscritti hanno votato, mandando quasi in panchina il vecchio padre-padrone Brunetto Boco, sindacalista Uil graditissimo all’ex direttore generale di Confcommercio Francesco Rivolta, che dopo aver fatto il bello e il cattivo tempo in Cassa si è ritrovato semplice consigliere e, quindi in apparenza drasticamente depotenziato, ma di fatto rimandendone eminenza grigia.

A cassetta, tuttavia, il voto ha issato una nuova gestione Confcommercio, guidata appunto da Costa. Che si è arrabbattato anche con buona volontà, ma con modesti risultati. E nelle imminenti elezioni rischia sul serio – lui, e tutti i suoi rappresentanti – di ritrovarsi per la prima volta i minoranza, contro una lista aggerrita, “Fare presto fare bene”, messa insieme dalla Confesercenti con la Federagenti e soprattutto con l’Anasf, l’Associazione dei consulenti finanziari.

Ebbene, cosa ti fa Costa? Dimostrando di essere al passo con i tempi come lo era Diogene quando scelse di vivere in una botte, ha fatto sapere ai consiglieri di aver chiesto ai ministero di controllo “come comportarsi sul voto”. Ovvero?

Ovvero: se confermare le date attualmente fissate per il voto, cioè dal 17 al 30 aprile, o spostarle. Si badi bene: per norma condivisa, il voto in Enasarco si svolge telematicamente, in via elettronica, attraverso pc, tablet, smartphone eccetera, a prova di qualsiasi contagio! E allora?

Allora i minoritari che hanno chiesto a Costa di tentare il rinvio, temendo di essere trombati, farfugliano che con le misure di sicurezza anti-coronavirus, sarebbero impediti nel fare riunioni pre-elettorali per suscitare proseliti… Ma la campagna si può effettuare in tantissimi altri modi, via web, via social eccetera, cioè digitalmente come digitalmente avverrà il voto.

Un goffo e tardivo tentativo di raddrizzare una campagna elettorale compromessa in partenza dalla totale mancanza di argomenti.

Inutile dire che l’ultima parola spetterà com’è giusto al governo: il quale, però, ha ritenuto di differire il referendum per due ragioni del tutto diverse da quelle invocate dai minoritari di Enasarco. Innanzitutto, perché il referendum prevede seggi fisici con conseguente assembramento di persone, oggi sconsigliabile per motivi di mitigazione epedemiologica; e poi perché dall’accorpamento della consultazione referendaria a quella amministrativa di fine maggio l’erario risparmierà molti milioni di euro. Tutt’altro scenario da quello della Cassa.