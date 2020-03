Da oggi anche i dipendenti della Bce a lavoro da casa

Da oggi anche i dipendenti della Banca Centrale Europea inizieranno a lavorare da casa. L'epidemia da Covid-19 non risparmia nessuno e anche Francoforte ha deciso di avviare una prova generale di telelavoro per 3.500-3.700 lavoratori e lavoratrici. Spiega un portavoce dell'istituto guidato da Christine Lagarde, "la maggior parte del personale della Bce lavorerà da casa" come test per verificare su ampia scala l'infrastruttura informatica. "E' una misura precauzionale nel caso in cui fosse necessario passare al telelavoro" per far fronte all'emergenza coronavirus, aggiunge il portavoce.