Il lunedì nero degli indici azionari europei

L'Europa dei mercati in comincia una delle settimane più difficili degli ultimi mesi. La crescita esponenziale dei contagi da Coronavirus in Italia ha portato il governo a decidere per l'ampiamento delle limitazioni alla mobilità in tutta la Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti, Alessandria, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli. La situazione sanitaria va peggiorando velucemente anche in paesi come la Germania.

Alle 10.00 di stamattina Piazza Affari perdeva il 6,42% per poi scendere fino a -9,3, con l'indice azionario Ftse Mib che ha aperto a -0,58% a 20.678,94 punti base. Male tutti gli azionari con il Dax di Francoforte a -7,49 punti percentuali, e Londra con gli scambi in perdita del 8,08. La flessione riguarda anche la Borsa di Madrid che segna il -7,59%. In crescita anche lo spread tra Btp e Bund tedeschi vicino a quota 220 punti base.

Difficoltà anche per le piazze asiatiche, con l'indice Nikkei a picco, che a Tokyo lascia sul terreno il 5,38% a 19.698,76 punti, registrando la peggiore performance da due anni a questa parte. Affonda anche la Borsa australiana, giù del 7,33%. Il paese lambito dagli oceani oceani Indiano e Pacifico paga anche le difficoltà derivanti dal recente ciclone Damien, oltre che il dilagare del virus Covid-19 tra la cittadinanza e i mercati. Che la situazione sia preoccupante lo dimostra anche il report dell'osservatorio di Capital Economics che prevede un calo del 3% del surplus commerciale australiano per il primo trimestre. Un dato decisamente più alto del -0,1% stimato fino a pochi giorni fa.

Anche per questa ragione, martedì scorso, l'Rba, la banca centrale australiana ha tagliato i tassi di 25 punti, toccando un nuovo minimo dello 0,5% a causa della crescente minaccia del coronavirus.