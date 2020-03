Il virus si abbatte su Piazza Affari (-11%) e sullo spread

La diffusione del Covid-19 in Italia ed in Europa e la mancata intesa tra l’Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio (Opec) - Arabia Saudita in testa - e la Russia sulla riduzione della produzione di greggio a fronte di un possibile calo della domanda legato al coronavirus hanno fatto sentire i propri effetti sui mercati azionari in modo devastante. In grandissima difficoltà Piazza Affari, che è arrivata a perdere fino all’11,5 per cento, con un azzeramento dei guadagni maturati l’anno passato. Male i titoli petroliferi, con Eni, Saipem e Tenaris che registrano perdite a doppia cifra. Non è andata meglio al comparto bancario, in particolare ad Unicredit e Banco Bpm. Lo spread - vale a dire il differenziale tra Btp e Bund, i titoli di Stato decennali italiani e quelli tedeschi – ha superato quota 220, un livello ben più alto rispetto alla chiusura di venerdì scorso a 180. Ecco spiegata, quindi, la corsa verso i cosiddetti "beni rifugio", investimenti cioè ritenuti tradizionalmente sicuri dagli operatori in momenti di difficoltà economica: ne sono un esempio le quotazioni dell’oro, giunte nelle ultime ore ai massimi dal 2012.

In una nota, la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) ha informato di non avere "evidenza che gli andamenti della Borsa italiana siano riflesso di attacchi speculativi, salvo che non si voglia attribuire a questo termine la reazione degli operatori alle incertezze sul futuro generate dagli effetti del coronavirus sull’economia. Questi effetti non sono correggibili con decisioni restrittive di Borsa, soprattutto se queste avvenissero in modo indipendente dai Paesi membri dell’Unione europea che sono investiti dagli stessi problemi che colpiscono l'Italia. La sospensione di tutte le contrattazioni di Borsa invece sarebbe una decisione che spegnerebbe l’indicatore di prezzo senza rimuovere le cause, generando problemi di mercato di non facile soluzione nell’immediato futuro".

Immediata la presa di posizione del ministero dell’Economia e delle Finanze che conferma, in una nota, la sua fiducia nell'operato e nelle scelte della Commissione facendo presente che continuerà a monitorare con attenzione l'evolversi della situazione.

Sempre il Mef, in una lunga ed articolata nota diffusa in mattinata, aveva provato a tranquillizzare e a correre ai ripari, spiegando che "il governo si impegnerà anche affinché venga approvato in tempi rapidi un pacchetto di misure dell'Unione europea in coordinamento con l'intera comunità internazionale. Le misure restrittive che sono state prese relativamente a territori di grande rilevanza per l'economia italiana impatteranno su attività economiche legate ai trasporti, all'intrattenimento e alla vita sociale. Tuttavia - per il ministero dell’Economia e delle Finanze - va sottolineato che le attività produttive e la Pubblica amministrazione continueranno a funzionare regolarmente. Inoltre, come già annunciato, il governo sta approntando adeguate misure di sostegno a favore di lavoratori e imprese su tutto il territorio nazionale ed in particolare nei settori e nei territori più impattati. Si tratterà di un sostegno adeguato alle difficili circostanze di numerosi territori e volto a prevenire danni permanenti al tessuto produttivo dell'economia italiana e all'occupazione". Secondo il dicastero di via XX Settembre, "si utilizzerà per quanto possibile il lavoro agile e si rafforzeranno le misure di protezione dei lavoratori dal rischio di contagio. Gli interventi di politica economica che sono in fase di definizione saranno dunque vigorosi, ma commisurati alle esigenze e limitati nel tempo. Come già ribadito nella Relazione inviata al Parlamento, nel richiedere un'autorizzazione a incrementare l'indebitamento netto della Pubblica amministrazione nel 2020 il governo si è impegnato a riprendere il sentiero di consolidamento del bilancio e di riduzione del rapporto debito/Pil non appena ciò sarà possibile alla luce dell'evoluzione dell'epidemia in Italia e a livello internazionale".