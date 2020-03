Robeco si posiziona al primo posto nella classifica dell'Asset Owners Disclosure Project, un progetto gestito da ShareAction, organizzazione a favore della promozione dell’investimento responsabile.

ShareAction ha classificato 75 dei più grandi asset manager del mondo in base alle loro pratiche di investimento responsabile, con particolare attenzione alla governance, al cambiamento climatico, ai diritti umani, agli standard lavorativi e alla biodiversità. L'indagine classifica gli asset manager in base alla divulgazione e alla gestione dei rischi e degli impatti Esg nei loro portafogli.

Utilizzando i dati raccolti attraverso un'ampia indagine in linea con la Task force on climate-related financial disclosures e le informazioni pubbliche disponibili, il rapporto fornisce una panoramica delle tendenze globali nell'adozione di pratiche di investimento responsabile all'interno del settore dell’asset management. Il rapporto rivela inoltre che esistono enormi differenze tra i mercati regionali e che molti asset manager non riescono ancora a tradurre gli impegni pubblicamente assunti in una convincente azione di gestione e in una più ampia integrazione Esg.

