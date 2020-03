Vontobel quota sul SedeX due cash collect su panieri tematici dalle barriere protettive e tre memory cash collect su singoli titoli, uno dei quali, Intesa Sanpaolo, dotato anche di effetto airbag.

I certificati, che hanno come sottostanti Intesa Sanpaolo, Banco Bpm, Unicredit e il paniere su Deutsche Bank e Wirecard presentano l’effetto memoria ovvero, se in una qualsiasi data di valutazione precedente non dovesse verificarsi la condizione di pagamento, il premio non andrebbe perso ma conservato in memoria e, di conseguenza, pagato la successiva data in cui la condizione di pagamento si verifichi.

Il memory cash collect su Intesa Sanpaolo, inoltre, con all'effetto airbag, riduce le perdite se il sottostante a scadenza è inferiore alla barriera, grazie a uno strike inferiore al 100% del valore iniziale. Di volta in volta, pertanto, la perdita del certificato si calcola moltiplicando il valore nominale di 100 per il quoziente tra il prezzo del sottostante e lo strike. Essendo lo strike inferiore al valore nominale, le perdite saranno ridotte dall’effetto airbag.

I due certificati su panieri tematici, e il certificato su Unicredit sono dotati di barriere difensive, al 50%. In questo modo, i prodotti offrono un elevato grado di protezione senza ridurre i potenziali rendimenti.

“Il recente sell-off sui mercati sembra essersi arrestato per il momento, probabilmente in attesa delle mosse di governi e banche centrali" per fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid-19, commenta Francesca Fossatelli (in foto), responsabile flow products development di Vontobel per l'Italia. "Tuttavia, nell’ottica di cogliere le migliori opportunità anche in momenti particolarmente complessi sui mercati, abbiamo deciso di lanciare una serie di nuovi cash collect certificate molto protettivi, che consentano però di ottenere rendimenti anche in caso di mercati non direzionali”.