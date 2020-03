Ieri i primi 500 ricchi del pianeta hanno perso complessivamente 203 miliardi di miliardi (trilioni, per usare la numerazione statunitense) nell'arco dei primi 96 minuti di attività del mercato di trading Usa. Causa principale delle perdite è stato il tracollo dei titoli azionari e del valore delle compagnie private. Effetto della diffusione del nuovo coronavirus in tutto il globo.

Lo dice Bloomberg in base ai dati del Bloomberg Billionaires Index, che monitora gli high net worth individual dal 2016. Dato interessante è che metà di questi 203 trilioni di perdita di guadagni era stata prodotta attraverso attività di businsess condivise tra i 500 che compongono l'indice del gruppo di Michael Bloomberg.

Al ventiseiesimo posto della classifica troviamo l'italiano Giovanni Ferrero (in foto), amministratore delegato del gruppo dolciario omonimo, che si consola perdendo "solo" 263 miliardi. Al qarantatreesimo posto c'è invece il fondatore di EssilorLuxottica, Leonardo del Vecchio, in rosso di 1,12 trilioni.

L'imprenditore italiano naturalizzato svizzero, Ernesto Bertarelli, che con un patrimonio di 9,2 miliardi di dollari nel 2018 si attesta al 51esimo posto tra i più facoltosi, ieri ha visto sfumare in Borsa 100 miliardi.

Scorrendo la lista verso l'alto, troviamo, in diciannovesima posizione, l'indiano Mukesh Ambani, attualmente l'uomo più ricco del paese, con una flessione di 5,7 miliardi di miliardi. Il fondatore di Amazon, Jeff Bezos (primo in classifica) e il capo del Berkshire Hataway, Warren Buffett (quarto), si sono ritrovati con 4,4 trilioni in meno a testa. A dimostrazione che l'epidemia polmonare Covid-19 sta duramente colpendo il mercato del lusso, Bernard Arnault, presidente del consiglio di amministrazione del gruppo Lvmh, il quarto uomo più ricco del mondo, è il primo in Europa per perdite con -4,2 trilioni di dollari.