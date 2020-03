Gli imballaggi metallici di Tecnocap in India con Oricon Enterprise

Tecnocap, società globale di imballaggi metallici, annuncia il suo ingresso nel mercato indiano e sigla la joint venture con il gruppo di settore, Oricon Enterprise. Le due società partner hanno costituito la newco Tecnocap Oriental, con sede a Mumbai.

La società veicolo è controllata al 75% dal gruppo Tecnocap per l’acquisizione del business delle capsule twist, gli involucri per il confezionamento nel settore alimentare prodotte dal suo nuovo partner indiano, il quale deterrà il restante 25% della società.

“Questa joint venture segna il nostro definitivo ingresso nel mercato indiano e del far east e rappresenta un capitolo importante della nostra strategia di crescita internazionale”, dice Michelangelo Morlicchio, ceo, azionista e fondatore di Tecnocap. Fondata in Italia nel 1993, questa società è diventata una multinazionale del metal packaging operativa nella produzione industriale di chiusure metalliche per contenitori in vetro e plastica e di bombole aerosol e bottiglie in alluminio, con oltre il 75% del proprio volume d’affari realizzato all’estero tra Europa e Nord America.

Il gruppo conta di realizzare nell’anno in corso un fatturato consolidato di circa 180 milioni. Euro attraverso otto siti produttivi (Italia, Spagna, Repubblica Ceca, Ucraina e Stati Uniti), tre centri di ricerca e sviluppo e oltre 900 addetti. Previsto peraltro un significativo incremento della marginalità operativa quale effetto degli investimenti in corso e dell’avvio di numerosi progetti industriali per il recupero di efficienza produttiva.

Tecnocap, azienda certificata dal programma Elite - Borsa Italiana per i requisiti di affidabilità e trasparenza richiesti dai principali investitori istituzionali, nel 2019 ha pubblicato il suo primo bilancio Integrato per l’anno 2018. La joint venture in India rientra nella strategia di crescita internazionale del gruppo attraverso una consolidata politica di M&A. Il management aziendale sta inoltre valutando ulteriori opportunità in business innovativi e in aree di mercato emergenti.