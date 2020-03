Mercati Emergenti, allentamento monetario è la parola d'ordine

"Il peggio è alle spalle? Malgrado i recenti sviluppi, la nostra ipotesi di base è che il numero globale dei casi di Covid-19 (il coronavirus) raggiungerà il picco entro la prima metà di marzo. Di conseguenza, l’impatto economico maggiore si dovrebbe registrare nel corso del primo trimestre del 2020, a cui dovrebbe seguire una piena ripresa nel secondo trimestre". L'analisi di Patrick Zweifel, chief economist di di Pictet Asset Management.

I rischi maggiori derivano dal fatto che il contagio potrebbe durare più a lungo e/o che il virus potrebbe diventare più virulento. Analisi degli impatti economici di un’epidemia. Una pandemia incide sulle economie attraverso tre canali:

Mortalità. Incide sulla produzione in quanto allontana in modo permanente alcune persone dalla forza lavoro; Malattia. Ospedalizzazione e assenteismo: la produzione è temporaneamente penalizzata; Sforzi per evitare il contagio. le persone cambiano il loro comportamento in caso di epidemia, con la quarantena, evitando di viaggiare da/verso le regioni contagiate e riducendo il consumo di servizi: ristoranti, turismo, intrattenimento, mezzi di trasporto pubblici e acquisti offline.

Sebbene si tratti di una tragedia, la mortalità avrà un impatto economico molto limitato nel caso del coronavirus. Occorre guardare soprattutto agli altri due canali, in Cina e sul resto dei mercati emergenti.

L’impatto economico sulla Cina. I due canali stanno incidendo sull'economia cinese in due modi. Primo, attraverso una crisi dell’offerta: la produzione è fortemente ridotta, in quanto meno persone vanno a lavorare per via di malattia e quarantena. Questo effetto è accompagnato da una chiusura prolungata di alcuni stabilimenti dopo il prolungamento delle ferie per il Capodanno cinese.

Il secondo è una crisi della domanda. La quarantena e il “fattore paura” limitano la mobilità delle persone e conducono a una notevole e temporanea flessione delle attività e dei servizi. Riteniamo che i settori più colpiti costituiscano il 52% del Pil cinese. In particolare, i servizi che saranno danneggiati in misura maggiore rappresentano il 18% del Pil (trasporti 4,5%; vendite all'ingrosso e al dettaglio 10%; strutture ricettive 2%; intrattenimento, cultura e sport 1%).

Confronto con la Sars. Il coronavirus è chiaramente molto simile alla Sars. Nel 2003, quest’epidemia ha causato un calo dell’1,5% del Pil reale cinese su base annua tra il primo e il secondo trimestre, mentre le vendite al dettaglio nominali hanno perso 2,3 punti percentuali. A questi dati è seguita una forte ripresa (+1,2% per il PIL e +2,8% per le vendite al dettaglio).

Lo shock prodotto dal coronavirus è destinato ad essere più profondo questa volta, nonostante gli sforzi per evitare il contagio siano stati più rapidi e importanti. Inoltre, l’epidemia ha frenato la tradizionale corsa agli acquisti e alle spese per turismo e servizi tipica del periodo del Capodanno cinese.

Revisione delle nostre previsioni sulla Cina. Di conseguenza, abbiamo rivisto al ribasso dell’1,9% le previsioni di crescita per il Pil cinese nel primo trimestre, ma prevediamo una forte ripresa nel secondo trimestre, che determinerà un impatto negativo sull’intero anno dello 0,3% (crescita al 5,6% rispetto alle precedenti previsioni del 5,9%).

La nostra previsione tiene in considerazione l’ulteriore allentamento della politica monetaria che sarà probabilmente attuato dalla Cina. Potremmo definirle misure di salvataggio, piuttosto che di stimolo. Sebbene la politica monetaria sia già diventata più accomodante (i tassi repo a 7 e 14 giorni sono stati abbassati di 10pb, rispettivamente al 2,40% e al 2,55%), riteniamo che la politica fiscale assumerà il ruolo di guida nell’aiutare le aziende a sopravvivere a questa crisi diffusa.

Analogamente alla Sars, Pechino offrirà un sostegno più mirato ad alcune aziende, tramite ad esempio esenzioni fiscali, per un periodo limitato di tempo. Voci non confermate riferiscono che i governi locali di Suzhou, Ningbo, Shenzhen, Shanghai hanno già annunciato misure di sostegno: rinuncia ai canoni d’affitto per gli uffici per 1-2 mensilità, posticipo della dichiarazione dei redditi e contributo al pagamento degli interessi per i nuovi debiti societari.