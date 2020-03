Oam a Gualtieri: misure di sostegno per agenti e mediatori creditizi

Gli iscritti agli elenchi e ai registri gestiti dall'Oam rappresentano una platea di oltre 36mila soggetti che opera a stretto contatto con il pubblico, destinata a risentire dell'emergenza sanitaria in corso. Secondo quanto riporta l’Adn-Kronos la stessa Oam, l'Organismo per la gestione degli elenchi di agenti e mediatori presieduto da Antonio Catricalà, in una lettera al Ministro dell'Economia Roberto Gualtieri chiede di valutare, all'interno delle prossime misure a sostegno dell'economia già preannunciate dal governo, interventi a favore di queste categorie. "Le limitazioni imposte dalle autorità per permettere al Paese di uscire da questa crisi straordinaria non potranno infatti non avere ripercussioni anche su questi settori: agenti in attività finanziaria, mediatori creditizi, agenti nei servizi di pagamento, cambiavalute, operatori compro-oro" sottolinea l'Oam in una nota. Si tratta di oltre 14mila soggetti, tra persone fisiche e persone giuridiche, ai quali se ne aggiungono più di 22mila, tra dipendenti e collaboratori.