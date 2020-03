Piazza Affari spera grazie a un nuovo test sul Covid-19

Le piazze finanziare europee sono in rialzo dopo il tonfo di ieri legato al lunedì nero del petrolio e ai timori di una pandemia da coronavirus, ma la Borsa di Milano già segnata da una perdita a doppia cifra è ancora debole seppure positiva: l'indice Ftse Mib segna in avvio +0,96% a 18.653,90 punti. Un piccolo recupero rispetto agli 11 percentuali di perdita con cui l'indice ha chiuso la giornata di ieri. In progresso contenuto anche i listini di Londra +1,12%, Francoforte +0,96% e Parigi +1,36%.



Il titolo Diasorin ha guadagnato il 14% dopo l'annuncio dell'arrivo di un nuovo test sul Covid-19

Il fermo imposto ieri alla Borsa di Mosca, davanti al calo delle quotazioni dei principali titoli russi trattati sulle piazze europee, non è servito a evitare un'altra apertura in forte calo: alle 10,30 ora locale (le 8,30 in Italia) l'indice Rts perde il 12,66% mentre il Moex Blue Chip scende del -9,20%. Ma segnali preoccupanti arrivano anche dal cambio del rublo sceso a 71,80 rispetto a dollaro e a 81,60 sull'euro.

L'emergenza scoppiata ieri nel settore oil e il preannuncio di nuove immissioni di liquidità da parte del governo giapponese aiutano Borsa di Tokyo a rallentare l'emmorragia degli ultimi giorni. Dopo la pesante perdita subita nella prima seduta della settimana e dopo un nuovo calo a metà giornata, oggi ha chiuso con l'indice Nikkei 225 in rialzo di 168 punti a quota 19.687, pari a un aumento dello 0,85%.

Eppure, anche in una delle giornate più negative dall'inizio dell'emergenza sanitaria intermazionale da Coronavirus, c'è spazio per un po' di speranza. Speranza che si riflette subito sul mercato azionario.

Oggi è la giornata dell'annuncio del lancio entro fine marzo di un test molecolare sul virus Covid-19, che prevede risultati entro 60 minuti. La società titolare del test sperimentale, che adesso verrà sperimentato anche sull'essere umano, è Diasorin. L'azienda di diagnostica guidata dall'ad Gustavo Denegri (in foto), che intorno alle 11.30 di stamattina ha visto su Piazza Affari il proprio titolo gudagnagnare il 14%.

La società ha annunciato di aver completato gli studi con l'Ospedale Spallanzani di Roma e il Policlinico San Matteo di Pavia per approvare il test innovativo, che dovrebbe essere commercializzato presto in Europa. L'acquisto di azioni della società, insieme al rimbalzo dei petroliferi, consente a Piazza Affari di accelerare, arrivando a un guadagno del 3,11% dopo il crollo senza precedenti della vigilia (-11%).