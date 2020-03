Test rapido su Coronavirus mette il turbo a Diasorin (+13%)

Il lancio entro fine marzo di un test molecolare con risultati entro 60 minuti per identificare il Coronavirus spinge in Borsa Diasorin, che guadagna il 13% intorno alle 10.30. Secondo quanto riporta Adn-Kronos la società della diagnostica ha annunciato di aver completato gli studi con l'Ospedale Spallanzani di Roma e il Policlinico San Matteo di Pavia per approvare il test innovativo, che sarà presto commercializzato in Europa. L'acquisto di azioni della società, insieme al rimbalzo dei petroliferi, consente a Piazza Affari di accelerare, arrivando a un guadagno del 3,11% dopo il crollo senza precedenti della vigilia (-11%).