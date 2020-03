Banca Sistema: coefficienti patrimoniali superiori ai requisiti minimi di capitale

Banca Sistema festeggia coefficenti patrimoniali superiori ai requisiti minimi di capitale richiesti da Banca d’Italia a partire dalla prima data di riferimento della segnalazione sui fondi propri (il patrimonio di vigilanza) successiva alla data di ricezione del presente provvedimento. Il gruppo ha ottenuto il vialibera dopo l'esito positivo del supervisory review and evaluation process.

I requisiti patrimoniali di di Banca Sistema consolidati da rispettare, secondo i criteri transitori, sono i seguenti: common equity tier 1 ratio 7,75%, lo stesso del 2019; Tier 1 ratio 9,55%, +5bps rispetto al 2019; Total Capital ratio (“TC ratio”) 11,90%, +5bps rispetto al 2019.

Questi coefficienti patrimoniali corrispondono agli overall capital requirement (Ocr) ratios, come definiti dagli Orientamenti di Bankitalia e rappresentano la somma delle misure vincolanti (Total SREP Capital Requirement ratio – TSCR) e del requisito combinato di riserva di capitale. La decisione Srep non include specifici requisiti quantitativi di liquidità.

Al 31 dicembre 2019, i coefficienti patrimoniali pro-forma del Gruppo Banca Sistema risultavano i seguenti:Pro-forma CET1 ratio 13,9%; Pro-forma Tier 1 ratio 14,6%; Pro-forma TC ratio 17,8%.Tutti e tre di gran lunga superiori ai rispettivi requisiti richiesti.