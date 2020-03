Dopo un inizio al fulimicotone (+2% in apertura), l'indice Ftse Mib ha comunque chiuso una giornata complicata con il segno "+" davanti, seppur solo per lo 0,3%. A trainare i titoli bancari, che hanno mantenuto il trend positivo manifestato in apertura. Le migliori sono Ubi Banca a +3,93% (2,7 euro per azione); Banco Bpm, nonostante abbia perso parte del terreno guadagnato in giornata, resiste portando a casa il +4,96% (a 1,2905 euro). Il titolo Diasorin, protagonista del mercato di ieri dopo l'annuncio da parte dell'azienda di un test più veloce sul coronavirus, oggi è sceso dello 0,1% dopo una sospensione per eccesso di ribasso.

Fa piuttosto ben sperare il calo dello spread, non tanto per risultati particolarmente commendevoli (siamo comunque sopra quota 210 punti di base) ma perché un calo del 6% rispetto a ieri certifica che la distanza tra i Paesi europei in materia di Coronavirus si sta riducendo. L'Italia non è più l'untrice d'Europa ma piuttosto una nazione in difficoltà, come gli altri. E ne potremo uscire solo se tutti quanti accettano di buon grado che il tempo delle partite di calcio, dei grandi assembramenti di persone, delle feste religiose è, per ora, finito. Torneranno quei giorni, ma non subito.

Il commento del direttore Sergio Luciano sulla giornata di oggi