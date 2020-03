Copernico ingaggia Iacobone per lo sviluppo della rete

La quotata sul segmento Aim di Borsa Italiana, Copernico Sim, ha nominato Marco Iacobone responsabile sviluppo della rete. Iacobone, 42 anni, romano e laureato all’Università La Sapienza di Roma con master di specializzazione in Gestione delle risorse umane e management della formazione presso la Business School de Il Sole 24 Ore, vanta un’importante esperienza nel settore delle risorse umane presso primarie realtà italiane, iniziata in Edison e proseguita all’interno di realtà multinazionali, fino a Progetto Sim, che lascia per entrare in Copernico SIM.

Nella sua carriera Marco Iacobone si è occupato di human resources nella loro interezza e in ambiti e contesti diversi, con una particolare specializzazione nella ricerca, selezione, formazione e gestione del personale.

Iacobone coadiuverà la società nello sviluppo della rete su tutto il territorio nazionale, sia nell’ambito della consulenza indipendente che dipendente, con un particolare focus sulle figure professionali senior.

