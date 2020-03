Coronavirus: Patuelli, "Sospensione mutui non possono pagarla banche"

"Per aiutare le imprese in difficoltà e alleggerire le rate dei mutui ci siamo mossi prima che ce lo chiedessero", ora però se il governo vuole fare di più - con una moratoria generalizzata - "occorrono garanzie pubbliche. Spero non si voglia scaricare la possibile crisi su di noi". Lo sottolinea in un'intervista alla 'Stampa', il presidente dell'Associazione bancaria Antonio Patuelli, che - a proposito della tenuta del sistema - ricordale parole del ministro delle Finanze francese Bruno Le Maire che "auspica flessibilità da parte dei regolatori europei verso le imprese in ritardo sui pagamenti a causa del Coronavirus. E' quanto chiediamo

da tempo: le norme in vigore sono rigidissime e introdotte in un contesto completamente diverso".