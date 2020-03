Federpromm a Gualtieri: "Tutelate consulenti finanziari e agenti assicurativi a partita Iva"

Federpromm, l'associazione presieduta da Manlio Marucci, ha inviato una nota al Ministro del Mef, Roberto Gualtieri chiedendo di inserire nei prossimi provvedimenti del Governo, anche tutti gli operatori professionali che operano a partita Iva nel settore finanziario. Ecco il testo della nota:“On.le Ministro Gualtieri, nell'ambito delle varie iniziative volte a superare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, già espresse con una nota da parte del Presidente dell'OAM (Organismo Agenti e Mediatori),prof. A.Catricalà, a nome della scrivente Organizzazione Federpromm - quale organizzazione rappresentativa degli operatori professionali dell'intero settore - nel condividere profondamente tali richieste, sottolinea come nel contempo vi sia anche la "necessità inderogabile" di non lasciare fuori dal provvedimento in fase di elaborazione da parte del Governo, anche tutti gli operatori professionali dell'intermediazione finanziaria, creditizia ed assicurativa, quali i consulenti finanziari e agenti assicurativi/previdenziali che operano a partita Iva. Un universo di qualificati professionisti iscritti ai vari Albi di categoria (oltre 250mila) che gestiscono e hanno a cuore in questo particolare momento il risparmio delle famiglie italiane".