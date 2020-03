Il greggio russo "garantito" dalle regole di bilancio di Putin

"Lunedì 9 marzo il prezzo del Brent è calato del 30%, in quello che è di fatto la più grande flessione giornaliera dalla guerra del Golfo. Attualmente (10 marzo), il Brent viene scambiato intorno ai 37 dollari al barile. Di seguito gli impatti sui mercati dell'energia e sulla Russia". L'analisi di Jacob Grapengiesser, partner & deputy cio di East Capital.

Impatto sui mercati dell’energia. Il mancato accordo tra i membri dell’Opec+ e l’annuncio di oggi da parte dell’Arabia Saudita di una vendita di 12,3 milioni di barili al giorno in aprile, un aumento di 2,5 milioni rispetto al mese di febbraio, porterà a un surplus che si tradurrà molto probabilmente in almeno qualche mese di prezzi molto deboli, intorno ai 30-40 dollari al barile. I principali fattori che potrebbero far tornare il petrolio al di sopra di questi livelli sono tre:

Un accordo tra Russia e Arabia Saudita per un taglio della produzione, che avrebbe un immediato effetto positivo. Riteniamo tuttavia piuttosto improbabile (<50%) uno sviluppo di questo tipo dato che la Russia non ama essere messa alle strette e può sopportare con relativa tranquillità alcuni mesi di prezzi così bassi. Una "ripresa a V" per l'economia globale dal coronavirus guidata da stimoli globali. Questo potrebbe verificarsi, e chiaramente c'è molta domanda repressa. Tuttavia, rimaniamo cauti visto il drammatico aumento dei casi al di fuori della Cina e riteniamo che i tempi e l'entità di tale ripresa non siano ancora chiari per il momento. Un crollo della produzione di scisto negli Stati Uniti. Questo è l'argomento più discusso dai media, anche se probabilmente ci vorranno alcuni mesi prima che questo sia visibile nei dati, a causa dell’hedging del prezzo del petrolio tra i produttori di scisto e dal lead-time di circa 3 mesi. Vale la pena di notare che, a causa dell'enorme crescita della produzione, se non si effettuasse alcuna trivellazione nel 2020, la produzione petrolifera statunitense diminuirebbe di 4-4,5 milioni di barili al giorno entro la fine dell'anno, con il mercato che si troverebbe quindi a fronteggiare un deficit significativo. Un ulteriore aspetto positivo del crollo del prezzo del petrolio di scisto sarebbe la minore produzione di gas associato e quindi l'aumento dei prezzi del gas, anch'essi sotto pressione negli ultimi tempi, con i prezzi spot del Gnl (Gas naturale liquefatto) che sfiorano i minimi record di 3 dollari per mmbtu.

L’attuale prezzo del petrolio, di 37 dollari al barile, è assolutamente gestibile per la Russia

Nel medio-lungo termine questi sviluppi sono positivi per i mercati dell'energia, in quanto probabilmente infliggeranno un colpo permanente all'industria dell’olio di scisto Usa e si tradurranno in una ulteriore riduzione della spesa in conto capitale per il petrolio a livello mondiale.

Questo avviene in un momento in cui comunque i colossi del petrolio stanno riducendo in modo significativo gli investimenti a causa della pressione degli investitori Esg e delle preoccupazioni rispetto alla domanda.

Pertanto, ci aspettiamo mercati petroliferi molto più sani dal 2021, e il nostro scenario di base è che vedremo prezzi del petrolio pari a 50 dollari al barile entro il 2021 e probabilmente più alti negli anni successivi. Riteniamo che questo sarebbe infatti il livello necessario per garantire a livello globale una produzione sufficiente a soddisfare la domanda, che continuerà a crescere almeno per i prossimi cinque anni.

Impatto sulla Russia. L’attuale prezzo del petrolio – 37 dollari al barile – è assolutamente gestibile per la Russia. Il 9 marzo il Ministero delle Finanze ha dichiarato che le riserve sono sufficienti a coprire il deficit di bilancio delle entrate legate a petrolio e gas per 6-10 anni a fronte di un prezzo del petrolio compreso tra i 25 e i 30 dollari al barile, con riserve liquide attualmente al 9,2% del Pil. Inoltre, c'è il potenziale per una significativa ripresa del prezzo del petrolio nel 2021, poiché questi tagli porteranno ad un mercato petrolifero notevolmente più sano a medio termine.

Dalla chiusura di venerdì, le azioni russe hanno registrato una flessione di circa il 10% in dollari. Il rublo si è indebolito di quasi il 5% rispetto al dollaro, arrivando a un cambio di 72 a 1. Per contestualizzare tali movimenti, è importante guardare prima di tutto all'economia nel suo complesso.

Dall'ultima correzione del prezzo del petrolio e del rublo nel 2014, l'economia russa è diventata notevolmente più resiliente. Alla base di tutto ciò troviamo una robusta "regola di bilancio", secondo cui il bilancio è stato progettato per raggiungere il pareggio a un prezzo del petrolio pari a 40 dollari al barile (che aumenta del 2% ogni anno dal 2017), e qualsiasi tassazione del petrolio e del gas al di sopra di questo prezzo viene accantonata nel National Welfare Fund invece di essere spesa.

La Russia prevede un pareggio di bilancio con un prezzo del petrolio pari a 40 dollari al barile, contro gli 80 dollari stabiliti dal bilancio dell'Arabia Saudita

Questa regola è stata leggermente allentata a causa di vari stimoli fiscali, anche se il bilancio russo sarebbe ancora in pareggio a circa 50 dollari al barile, e addirittura ad un prezzo più basso considerato il rublo così debole.

Ad esempio, con un prezzo di 35 dollari al barile e un cambio rublo/dollaro a 72/1, il deficit di bilancio per il 2020 sarebbe pari solo all'1,8% del Pil. Questo è in netto contrasto con l'Arabia Saudita, il cui pareggio di bilancio è raggiunto con prezzi superiori a 80 dollari al barile, e che soprattutto non ha una valuta in grado di fornire un tale cuscinetto, tanto allo Stato quanto alle compagnie petrolifere.

La regola del bilancio è anche tale che se il prezzo del petrolio è inferiore al prezzo di bilancio (42,4 dollari al barile per il 2020) il governo utilizzerà i fondi di valuta estera dal Reserve Fund per acquistare rubli. Il 10 marzo il ministero delle Finanze ha confermato che agirà in tale senso, e questo intervento ha contribuito a sostenere il rublo e continuerà a farlo.

Infine, vale anche la pena sottolineare che la Russia ha una delle situazioni debitorie più positive tra i principali paesi, con un debito pubblico inferiore al 16% del Pil nel 2019 e ottimi livelli di riserva.

Nel breve termine l’andamento del prezzo del petrolio avrà un impatto particolarmente significativo sulla liquidità del mercato, dato che gli investitori si affretteranno a "vendere la Russia" a qualsiasi prezzo. Per gli investitori attivi come noi, questo offre alcune interessanti opportunità, come abbiamo visto dopo l'ultimo sell-off del 2014, e stiamo già aggiungendo alcuni nomi che sembrano essere stati venduti in modo troppo aggressivo nonostante i fondamentali forti.

Un fattore diverso rispetto al 2014 è la forte presenza degli investitori retail russi, con tassi di deposito in forte calo e rendimenti obbligazionari che spingono gli investitori verso le azioni. Abbiamo appreso dai broker locali che i grandi afflussi retail che abbiamo visto negli ultimi mesi sono continuati senza sosta nonostante il sell-off legato al coronavirus, il che ha fatto sì che il mercato russo abbia superato il Brasile e gli altri paesi con una forte presenza di materie prime. Ci aspettiamo che questo continui a fornire supporto, dato che i russi hanno familiarità con le forti performance che possono verificarsi dopo grandi correzioni.

Infatti, dopo l'ultimo sell-off del dicembre 2014, la Russia ha superato in modo significativo i mercati emergenti in 4 degli ultimi 5 anni. Nonostante questa sovraperformance, nel gennaio 2020 la Russia stava ancora negoziando con un dividend yield superiore al 7% e, se si tiene conto della correzione del mercato petrolifero e azionario che abbiamo visto fino al 9 marzo, siamo ancora intorno a livelli del 6-7%. Pertanto, per gli investitori disposti ad accettare un po' di volatilità, riteniamo che la Russia rimanga ragionevolmente attraente in un mondo in cui i Treasury USA a 10 anni sono ora scambiati intorno a un rendimento dello 0,7%, cosa del tutto inconcepibile anche solo un mese fa.