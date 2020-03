Banca Mediolanum apre la sua app alle persone cieche e ipovedenti

Mediolanum investe sulla user experience della sua applicazione per smartphone e apre l'accessibilità ai servizi digitali anche alle persone ipovedenti o non vedenti. L'integrazione è stata realizzata attraverso il VoiceOver di Apple, sistema che permette la lettura vocale dei contenuti e l’interazione tramite gesture e che consente di effettuare le operazioni bancarie in completa autonomia.

Il sistema permette l'accesso alle informazioni su conto corrente, carte e patrimonio, con semplici movimenti sullo schermo. All’ingresso di ogni pagina, VoiceOver si posiziona sempre sul primo elemento in alto a sinistra, leggendolo. A quel punto l'utente, con swipe orizzontali da sinistra verso destra, si può spostare su tutti gli elementi presenti in una pagina dall'alto verso il basso. Viceversa, con swipe orizzontali da destra verso sinistra, il VoiceOver ripercorre il percorso al contrario, leggendo il contenuto di tutto ciò su cui ci si posiziona con il dito.

Lo scorso 23 gennaio Banca d'Italia e Unione nazionale ciechi e ipovedenti avevano firmato un protocollo d'intesa proprio per migliorare l'accessibilità ai servizi finanziari e alle banconote, per questa particolare categoria di cittadini che richiedono servizi dedicati.