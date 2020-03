Cautela sì, panico no

"Con la diffusione del Covid-19, i mercati finanziari sono in balia dell’incertezza. Borse e petrolio sono crollati e gli investitori si sono indirizzati in massa verso gli asset considerati più sicuri, tra cui obbligazioni governative (in particolare i Treasury USA), valute (soprattutto il dollaro Usa) e oro. Sarà la mossa vincente? Una certa cautela è giustificata, ma a nostro avviso gli investitori dovrebbero fermarsi a riflettere senza lasciarsi prendere istintivamente dal panico". L'analisi di Allianz Global Investors.

È prevista una decelerazione dell’economia globale su più fronti. Nonostante gli scienziati cerchino di scoprire qualcosa di più sul nuovo coronavirus e i responsabili della salute pubblica facciano il possibile per contenere la diffusione dell’epidemia, non mancano le preoccupazioni per l’economia:

Il profondo sconvolgimento delle filiere, in particolare in Asia, con ogni probabilità peserà sulle prospettive di crescita globale per il primo semestre 2020. La diminuzione dei viaggi di lavoro e di piacere colpisce diversi settori, dalle compagnie aeree agli hotel. Poiché una porzione consistente del Pil di Francia, Italia e Spagna deriva dal turismo, nell’Area Euro aumenta il rischio di recessione. Ed è salito anche il rischio di una recessione globale. Il prezzo del greggio è crollato a causa del rallentamento della domanda mondiale e della decisione dell’Opec di inondare i mercati di petrolio. Non è la prima volta che si verifica un eccesso di offerta, ma in questo caso a pesare sui mercati è il surplus di offerta a fronte del calo della domanda.

La decelerazione che interessa numerose filiere globali potrebbe comportare una crisi a livello di liquidità e sistema creditizio, qualora società e privati non riuscissero a pagare debiti e bollette. I governi (soprattutto quello cinese) potrebbero registrare una diminuzione delle entrate fiscali, che a sua volta causerebbe un ulteriore incremento dell’indebitamento. Simili sviluppi potrebbero determinare una riduzione degli investimenti necessari all’economia.