Cosa aspettarsi dal meeting di oggi della Bce

"Dopo l'importante picco di volatilità dei mercati finanziari delle ultime due settimane e il forte inasprimento delle condizioni finanziarie, le aspettative per la riunione della Banca centrale europea di oggi sono molto elevate". L'analsi di François Rimeu, senior strategist di La Française Am.

L'impatto negativo del coronavirus sulla crescita del Pil è ancora molto difficile da stimare, ma la crescita europea potrebbe diventare negativa quest'anno. In questo contesto, il meeting della Bce è estremamente significativo per la stabilità finanziaria in Europa. Ecco cosa ci aspettiamo:

Che la Bce riduca i tassi sui depositi da -0,50% a -0,60%, ma nella situazione attuale questo non è il cambiamento più importante; non saremmo troppo sorpresi se la Bce mantenesse i tassi invariati.

da -0,50% a -0,60%, ma nella situazione attuale questo non è il cambiamento più importante; non saremmo troppo sorpresi se la Bce mantenesse i tassi invariati. Un aumento degli acquisti di asset , molto probabilmente ad un ritmo mensile di 40-50 miliardi di euro per almeno 6 mesi, con una retorica decisa che evidenzi la possibilità di andare oltre, se necessario.

, molto probabilmente ad un ritmo mensile di 40-50 miliardi di euro per almeno 6 mesi, con una retorica decisa che evidenzi la possibilità di andare oltre, se necessario. Ci aspettiamo inoltre che questi acquisti siano orientati verso le obbligazioni corporate .

. Ci aspettiamo infine che le condizioni di Tltro siano migliorate rispetto a quelle esistenti con misure mirate per le piccole e medie imprese (Pmi). Anche il moltiplicatore del sistema di tiering potrebbe essere aumentato.

Nel complesso, pensiamo che la reazione del mercato potrebbe essere positiva per il credito e gli spread periferici, ma potrebbe essere molto breve. Dato l'attuale livello di incertezza e lo sviluppo della crisi del coronavirus in diversi paesi (Francia, Spagna, Germania, Stati Uniti...), l'impatto della Bce potrebbe rivelarsi di breve durata.