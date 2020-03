Covid-19, dalla Bce 120 miliardi e maglie più larghe al credito

120 miliardi per finanziare un nuovo quantitative easing per il resto dell'anno e nuovi piano di rifinanziamento a lungo termine, conosciuti con l'acronimo Tlro, già usati dalla Bce di Mario Draghi per mettere all'asta liquidità destinata alle banche a tassi agevolati. Sono questi i due provvedimenti presi dal summit straordinario della Banca centrale europea sull'emergenza coronavirus. L'obiettivo è immettere credito nel mercato da destinare a famiglie e imprese. L'economia reale.

Si sta dimostrando uno shock significativo per le nostre economie. Le banche devono essere in grado di continuare a finanziare famiglie e imprese in difficoltà temporanee (Andrea Enria, Bce)

Riguardo ai Tlro, l'Eurotower ne conferma una nuova edizione "anche se" si legge nella nota stampa "non si registrano tensioni sui mercati o carenze nel sistema bancario".

Ecco perchè, per il momento, l'istituto non ha imboccato la strada dei tagli ai tassi di interesse, scelta invece dalla Fed e altre banche centrali.

Le aste di Tlro condotte fra giugno 2020 e giugno 2021 verranno svolte a condizioni "notevolmente più favorevoli" con un tasso di 25 punti inferiore a quello applicato sulle operazioni di rifinanziamento della Bce. La prima reazione di Piazza Affari all'annuncio della governatrice Christine Lagarde non è stata però positiva, anzi: alle 14.19 ilFtse Mib segnava -7,45%.

Alla luce degli effetti dell'epidemia di coronavirus la Vigilanza Bancaria della Bce annuncia misure "temporanee di sostegno sul fronte operativo e del capitale", autorizzando gli istituti a "utilizzare appieno i buffer di capitale e di liquidità, inclusi quelli del Pillar 2". Infatti, si legge in un comunicato, le banche potranno godere di un allentamento delle regole nella composizione del capitale per i requisiti del Pillar 2.

Al tempo stesso la Bce valuterà una "flessibilità operativa nell'adozione delle misure di supervisione" relative ai singoli istituti. L'obiettivo è quello di permettere alle banche controllate di "adempiere al proprio ruolo nei finanziamenti all'economia reale nel momento in cui emergono gli effetti economici del coronavirus".

L'epidemia di coronavirus "si sta dimostrando uno shock significativo per le nostre economie. Le banche devono essere in grado di continuare a finanziare famiglie e imprese in difficoltà temporanee. Le misure di vigilanza concordate oggi mirano a sostenere le banche nel servizio all'economia e nel far fronte alle sfide operative, compresa la pressione sul proprio personale", ha affermato Andrea Enria, presidente del consiglio di vigilanza della Bce.