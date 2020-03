La Consob vieta le vendite allo scoperto di 75 titoli per un giorno

La Consob ha deciso di vietare temporaneamente le vendite allo scoperto su 85 titoli azionari italiani. Il divieto è valido per l'intera giornata di domani. Lo ha annunciato la Consob in una nota, pochi minuti prima della mezzanotte. La decisione, che non ha precedenti per l'ampiezza dei titoli coinvolti, "è stata adottata in applicazione del regolamento Ue del 2012 in materia di "Short Selling", tenuto conto della variazione di prezzo registrata dai titoli nella giornata del 12 marzo 2020 (superiore alle soglie previste dal citato regolamento)". Secondo quanto si apprende un'analoga decisione è stata adottata dall'authority spagnola per i titoli della Borsa di Madrid.

Soltanto tre giorni fa, la Consob aveva diramato una nota per dire che non aveva “evidenziato che gli andamenti della Borsa italiana siano riflesso di attacchi speculativi, salvo che non si voglia attribuire a questo termine la reazione degli operatori alle incertezze sul futuro generate dagli effetti del coronavirus sull'economia".

Ecco i titoli sospesi dalle vendite allo scoperto per la giornata di oggi:

TXT

ASCOPIAVE

LAZIO

POSTE ITALIANE

A2A

ITALGAS

EXOR

BANCO BPM

SNAM

AMPLIFON

CAMPARI

FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES

BANCA GENERALI

BUZZI UNICEM

PRYSMIAN

ENEL

LEONARDO

SALVATORE FERRAGAMO

UBI BANCA

ATLANTIA

MEDIOBANCA

STMICROELECTRONICS

MONCLER

CNH INDUSTRIAL

FINECOBANK

NEXI

GENERALI

RECORDATI

PIRELLI & C

JUVENTUS FOOTBALL CLUB

TENARIS

INTESA SANPAOLO

UNICREDIT

SAIPEM

HERA

BPER BANCA

TERNA

AZIMUT HOLDING

ENI

UNIPOL

TELECOM ITALIA

FERRARI

COVIVIO

SANLORENZO

TECHNOGYM

DOVALUE

DE' LONGHI

BANCA IFIS

FILA

ANIMA HOLDING

CERVED GROUP

FINCANTIERI

CAIRO COMMUNICATION

OVS

INWIT

ACEA

MAIRE TECNIMONT

TOD'S

CATTOLICA ASSICURAZIONI

IREN

REPLY

EL EN

DATALOGIC

BIESSE

TELECOM ITALIA RSP

IMA

GEOX

MEDIASET

IGD - IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE

INTERPUMP GROUP

MARR

AUTOGRILL

ERG

TAMBURI INVESTMENT PARTNERS

PIAGGIO & C

BANCA MONTE PASCHI SIENA

MONDADORI EDITORE

CREDITO VALTELLINESE

BANCA POPOLARE SONDRIO

FALCK RENEWABLES

ASTM

SALINI IMPREGILO

ZUCCHI

FIERA MILANO

ILLIMITY BANK