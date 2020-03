L'Italia spegne i motori, Piazza Affari perde il 6,25%

Il +0,3%, registrato ieri dall'indice Ftse Mib in chiusura di scambi, oggi sembra essere un ricordo lontano. La chiusura di tutte le attività commerciali non essenziali da parte del governo, annunicato alla nazione ieri dal premier Giuseppe Conte per fermare l'epiedemia da Covid-19, pesa come un macigno sulla riapertura di Piazza Affari, che stamattina perde il 6,25% a 16.808,50 punti dopo un'apertura a -2,57. Anche lo spread tra Btp e Bund cresce e raggiunge i 202 punti base.

In apertura degli scambi, i titoli sospesi sulla Borsa italiana sono stati 11. A soffrire sono soprattutto i settori industriali e le utility (acqua e energia). Avvio in forte ribasso per i mercati azionari europei. A Francoforte il Dax segna -6%, a Parigi il Cac cede il 4,67% mentre Londra avvia gli scambi a - 4,67% e Madrid cede il 5,52%. Continua a calare anche il prezzo del petrolio con il Brent che ragigunge i 34 dollari al barile.

Oltreoceano, Donald Trump usa per la prima volta l'espressione "pandemia" e decide di sospendere i voli dall'Europa per trenta giorni. L'effetto su Wall Street non si fatto attendere.

Il Dow Jones segna il -5,86% (-20,29% rispetto a febbraio), con le azioni che perdono un quinto del loro valore inaugurando ufficialmente l'ingresso dei mercati Usa nella fase Orso. Il Nasdaq registra un calo del 4,70%.

Non va meglio sulla piazza asiatica, con l'indice Nikkei che a Tokyo lascia sul terreno il 4,41%. Seul perde il 3,9%; Hong Kong, il 3,6%; Shenzen si ferma a -1,8% mentre Shanghai segna un rosso dell'1,5%.