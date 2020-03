Microsoft si occuperà dell'analisi dati di Swiss Re

Swiss Re ha siglato un accordo con Microsoft per creare un digital market center che utilizzi le capacità di analisi dei dati e di intelligenza artificiale per trasformare il modo in cui i rischi sono previsti, gestiti e assicurati. Microsoft supporta Swiss Re nello sviluppo di strategie di go-to-market per nuove soluzioni di gestione del rischio e prodotti assicurativi basati sulla conoscenza dei dati. Il digital market center si concentrerà inizialmente sui veicoli connessi e sulla mobilità, sull'industria 4.0 e sulla resilienza alle catastrofi naturali.

Il fulcro dell'alleanza strategica è il lancio del digital market center di Swiss Re, che contribuirà a sviluppare strumenti di prossima generazione su larga scala per trasformare il modo in cui il settore assicurativo prevede e gestisce i rischi, nonché il modo in cui il settore crea prodotti tangibili basati sulla conoscenza del rischio di Swiss Re.