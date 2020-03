Tutti i dubbi sui tagli dei tassi delle banche centrali

"La rapida escalation e la natura imprevedibile del Coronavirus (Covid-19) hanno scosso le solide fondamenta che le banche centrali ritenevano di avere. Ad esempio, in brevissimo tempo, la Federal Reserve (Fed) è passata dall’affermare che i tassi e l'economia fossero in salute, all'eseguire un taglio dei tassi d'emergenza, il primo dopo la crisi finanziaria". L'analisi di Marvin Loh, global macro strategist di State Street Global Markets.

Il sell-off dei titoli che ne è conseguito evidenzia il nervosismo degli investitori in merito alla crescita globale, agli utili aziendali e agli scarsissimi strumenti monetari a disposizione dopo la crisi finanziaria.

L’11 marzo la Boe ha seguito l’esempio della Fed, tagliando i tassi di 50 punti base prima del meeting in programma per fine mese, includendo inoltre altri programmi per contrastare l'impatto del Covid-19 sulle piccole imprese, mossa che è stata accolta più favorevolmente di quella della Fed.

Detto questo, gli investitori hanno spinto per ulteriori tagli, sebbene il livello dei tassi di politica monetaria fosse generalmente basso ancora prima della diffusione del virus.

Fed, Bank of China (BOC) e Norges Bank presentavano i tassi più alti nei mercati sviluppati, mentre Stati Uniti e Canada hanno tagliato i tassi di 50 punti base la scorsa settimana. Questo però non è sufficiente, viste le attese di un ulteriore taglio dei tassi di 50-75 punti base per la prossima settimana.

Tuttavia tagliare i tassi potrebbe non essere sufficiente e crescono le attese per la reintroduzione del quantitative easing da parte delle banche centrali, con l’obiettivo di far fronte al rallentamento della crescita e la volatilità del mercato causati dal coronavirus. Inoltre, verrà anche presa in considerazione la possibilità di introdurre un’azione coordinata, dopo l’appello lanciato dal G7 la scorsa settimana. Naturalmente, solo la Fed e la Boc hanno agito, sollevando l’interrogativo di quanto siano effettivamente coordinate le loro opinioni.

Se questa sfida per le banche centrali non bastasse, lo shock petrolifero dopo il brusco freno dei negoziati tra Arabia Saudita e Russia farà crollare tutte le aspettative di inflazione, almeno a breve termine. Una lunga guerra tra le due parti potrebbe mantenere al ribasso i prezzi del petrolio più a lungo del normale durante periodi di shock, non escludendo anche il calo della domanda per via del virus. Con pochi strumenti a disposizione, le banche centrali devono affrontare diversi “cigni neri” contemporaneamente.