Con il Covid-19 la corsa del biglietto verde è finita

"Il calo del cambio euro/dollaro all'inizio del 2020, ai minimi dall'aprile 2017, non si è tradotto in un trend sostenuto al rialzo del dollaro che alcuni avevano previsto, a causa della chiusura aggressiva delle posizioni nel corso della settimana successiva. La corsa per questa chiusura del sovrappeso in dollari ha accentuato il movimento, con un ulteriore movimento dovuto alla decisione della Fed di tagliare i tassi durante il meeting di martedì scorso". L'analisi di Francesco Lomartire, responsabile di Spdr ETFs per l’Italia.

Ci sono diverse ragioni per cui il dollaro è apparso così interessante a inizio anno. I rendimenti più elevati sugli asset statunitensi e i tassi negativi nell'Eurozona hanno spinto gli operatori di mercato a investire nel carry trade.

Tuttavia il Coronavirus ha visto crescere le aspettative per un taglio dei tassi di interesse da parte della Fed, con la banca centrale statunitense che ha poi effettivamente tagliato i tassi. Questo ha fortemente ridotto il carry e, di conseguenza, l’attrattività del dollaro.

Gli investitori hanno puntato su un dollaro più forte anche per motivi diversi dal carry. All'inizio dell'epidemia di Coronavirus, i mercati erano convinti che gli Stati Uniti fossero meno esposti economicamente alla Cina rispetto all'Europa. Questo fattore ha rafforzato l'opinione che il dollaro fosse una valuta rifugio. Tuttavia il Coronavirus si sta diffondendo rapidamente anche al di fuori della Cina e, di conseguenza, sono state accantonate le ipotesi secondo cui questa epidemia avrà solo un impatto moderato sulla crescita degli Stati Uniti.

La Fed è il driver. Il differenziale calcolato su base annua tra i tassi Swap a 1 mese in dollari americani e euro (una proxy delle aspettative della banca centrale in tema di tassi di interesse per i prossimi 12 mesi) si è ridotto significativamente, a 117 punti base. Il livello più basso da novembre 2016.

Nonostante la Federal Reserve abbia effettuato un taglio dei tassi d'emergenza, i mercati continuano a prezzare un ulteriore allentamento di 75 punti base entro la fine del 2020. Anche se queste attese dovessero rivelarsi eccessivamente aggressive, un rally del dollaro è tutt'altro che scontato:

Sembra improbabile che ci possa essere una corsa per rimettere in piedi posizioni di carry trade sul dollaro, maggiormente indicate per momenti con una minore volatilità; mentre la debolezza economica persiste, è improbabile che gli investitori preferiscano il dollaro visto il margine per ulteriori tagli dei tassi della Fed, che rimane molto più ampio rispetto a quello della Bce.

Per concludere, con il rally del dollaro terminato in modo così drammatico, gli investitori in euro non possono più contare sul supporto di un dollaro forte per sostenere la performance del portafoglio. Per questo motivo, ora potrebbe essere opportuno considerare la copertura delle esposizioni in dollari.