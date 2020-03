Covid-19, a rischio utili e asset quality delle banche italiane

Le banche italiane devono far fronte ad una minaccia per i loro utili e l'asset quality a causa dello shock socio-economico provocato dalla diffusione dell'emergenza coronavirus nel Paese. E' quanto afferma Fitch Ratings in una nota.

Il principale motivo di vulnerabilità per il rating delle banche italiane, sottolinea l'agenzia di rating internazionale, "è la pressione sui ricavi derivanti dal rallentamento dell'economia. Inoltre la sospensione dei mutui potrà indebolire l'asset quality, soprattutto se non ci sarà una rapido recupero dell'economia dopo lo shock".

Fitch ha cambiato l'outlook sul settore bancario italiano da stabile a negativo a causa dei maggiori rischi anche perché finora "l'Italia è il paese europeo più colpito finora dal Covid-19, la malattia causata dal coronavirus".